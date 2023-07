Λασιθίου

Ιεράπετρα: Φωτιά κοντά σε πυρηνελαιουργείο εν μέσω ισχυρών ανέμων (εικόνες)

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ιεράπετρα Λασιθίου, όπου εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα πυρκαγιά, στον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας -Μακρυλιάς, με τις φλόγες να βρίσκονται πολύ κοντά σε πυρηνελαιουργείο.

Έχουν ήδη σπεύσει και επιχειρούν επτά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, με τις συνθήκες κατάσβεσης να είναι δύσκολες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

