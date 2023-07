Μαγνησία

Τροχαίο: Νεκρός 17χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έκοψε ακαριαία το νήμα της ζωής του νεαρού οδηγού. Πώς συνέβη η τραγωδία.

-

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, στην περιοχή του Βόλου, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό που οδηγεί προς το Διμήνι κοντά στην Υπαπαντή, στην περιοχή του Σαμπάναγα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 17χρονου οδηγού. Παρά την κλήση και την άμεση άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του νεαρού οδηγού στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που κατέβαλαν γιατροί και διασώστες το 17χρονο παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός με το δίκυκλό του ακολουθούσε το αυτοκίνητο και όταν αυτό θέλησε να στρίψει αριστερά έπεσε πάνω του ο 17χρονος δικυκλιστής με αποτέλεσμα τον θανατηφόρο τραυματισμό του. Ανάκριση κάνει το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

Φωτογραφίες: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση ζώων - Πρέβεζα: Βασανιστήρια και αργός θάνατος για σκύλο

Χαλκιδική - Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων: Προφυλακίστηκε ο 70χρονος

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι