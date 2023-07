Τροχαίο - Λαμία: Αυτοκίνητο παρέσυρε 14χρονο

Φθιώτιδα

Αρχικά το παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Αθήνα. Πώς συνέβη το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 14χρονου, είχαμε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (10/7) στην παραλιακή και πλέον κεντρική οδό των Καμένων Βούρλων, στη Γερασίμου Βασιλειάδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το παιδί βοηθούσε στο σέρβις, όταν προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο και ένα αυτοκίνητο με οδηγό 64χρονο το παρέσυρε με αποτέλεσμα να πέσει άσχημα στο οδόστρωμα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που διακόμισε το 14χρονο στο Νοσοκομείο Λαμίας με θλαστικά τραύματα κυρίως στο κεφάλι. Διενεργήθηκαν όλες οι εξετάσεις και κρίθηκε η διακομιδή του για παρακολούθηση σε Νοσοκομείο Παίδων των Αθηνών.

Για το τροχαίο ατύχημα διενεργεί προανάκριση το ΑΤ Καμένων Βούρλων.

