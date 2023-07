Μαγνησία

Βόλος: γυναίκα κατηγορεί τον σύζυγό της για βιασμό

Η γυναίκα, περιέγραψε τα όσα βίωσε από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι με τα δύο τους παιδιά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου κρατήθηκε την Κυριακή γνωστός επιχειρηματίας στον Βόλο, που καταγγέλθηκε από τη σύζυγό του για απόπειρα βιασμού και κακοποίηση.

«Ήρθε σπίτι το βράδυ και ενώ το ένα από τα δύο παιδιά μας δεν είχε κοιμηθεί, με έσπρωξε στην κρεβατοκάμαρα, μου έσκισε το εσώρουχο, ενώ αντιστεκόμουν και φώναζα, χωρίς εκείνος να καταλαβαίνει τίποτα. Χτυπιόμουν, φώναζα, αντιστεκόμουν και έφυγε όταν άκουσε τα δυνατά κλάματα του παιδιού. Με χαστούκισε, με άρπαξε από τον λαιμό και με εξανάγκασε σε συνουσία», είπε την κατάθεσή της η 32χρονη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως πήρε τα παιδιά της και κλειδώθηκε στο δωμάτιο.

Η συνήγορος της 32χρονης ανέφερε πως πρόκειται για υπόθεση βιασμού μέσα στον γάμο, ενώ η δίωξη που ασκήθηκε είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορά απόπειρα βιασμού.

Χθες με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 36χρονος, πατέρας δύο παιδιών, τεσσάρων και ενός έτους αντίστοιχα, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους, υποστηρίζοντας στην κατάθεσή του πως το σεξ με τη σύζυγό του ήταν συναινετικό. «Εχουμε σαν ζευγάρι τα προβλήματά μας, αλλά ποτέ δεν περίμενα τέτοια αντίδραση. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Εννοείται πως το σεξ έγινε με συναίνεση», είπε στην απολογία του ο 36χρονος.

Πηγή: taxydromos.gr

