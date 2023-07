Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε ιδιωτική κλινική (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για φωτιά σε ημιώροφο ιδιωτική κλινική στην οδό Μητροπόλεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ απεγκλωβίστηκε μία έγκυος που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης.

Στο σημείο έσπευσαν, έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Χρειάστηκε να μεταφερθούν επίγοντα περιστατικά, καθώς, παρότι έσβησε η φωτιά, πυκνοί καπνοί υπάρχουν μέσα στο κτίριο, αναγκάζοντας νοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς να έχουν βγει στα μπαλκόνια.

Δικυκλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν και αυτοί στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να συνδράμουν και να διευκολύνουν το έργο των Πυροσβεστών.

