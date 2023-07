Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία: αθλητής χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους (εικόνες)

Ο διεθνής αθλητής χτύπησε τη μητέρα του παιδιού του, μπροστά του και στη συνέχεια τη μήνυσε.

Σοκάρουν οι εικόνες της 30χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα βίας από τον πρώην σύζυγό της, αθλητή με διεθνή καριέρα, ο οποίος χθες δήλωσε, μέσω του πατέρα του, καρδιοπαθής και δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Ενώ ο ίδιος είχε ζητήσει στις 7 Ιουλίου να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσης για χθες, καθώς ανέμενε όπως είπε τον δικηγόρο του από την Θεσσαλονίκη, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο δικηγόρος του. Στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο πατέρας του για να ζητήσει αναβολή μερικών ημερών και συγκεκριμένα μέχρι τις 19 του μήνα, υποστηρίζοντας πως ο 34χρονος γιός του έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Μάλιστα, προσκόμισε πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτική κλινική, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δικαστικό μέγαρο.

«Το παιδί μου είναι σε άθλια κατάσταση. Είχε ταχυκαρδία και επιδεινώθηκε», είπε ο πατέρας του, ενώ για ταχυκαρδία έκανε λόγο και το πιστοποιητικό νοσηλείας.

Στο δικαστήριο ήταν μόνο το θύμα φορώντας κολάρο και ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε την δικαιολογία του αθλητή για να μην εμφανιστεί στο δικαστήριο «προσχηματικό και ψεύτικη». Ο πρώην σύζυγός της 30χρονης της έσπασε με «κουτουλιά» την μύτη, μπροστά στα μάτια του 4χρονου παιδιού τους.

«Πήγα να πάρω το παιδί από τα πεθερικά μου, γιατί η Πέμπτη είναι η ημέρα επικοινωνίας με το παιδί, που έπρεπε να δει τον πατέρα του. Έχω την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού και με τις κινήσεις του ήθελε να αποδείξει πως το παιδί δεν ήθελε να έρθει μαζί μου. Άρχισε να με μαγνητοσκοπεί κρατώντας το παιδί στο ένα χέρι. Όταν του απομάκρυνα το κινητό, αφήνει κάτω το παιδί, με πιάνει από το κεφάλι και με κουτουλάει στη μύτη. Με ισοπέδωσε. Έπεσα κάτω και εκείνος συνέχισε να ασχολείται με το κινητό» δήλωσε η 30χρονη, χθες στα gegonota.news. Στο μεταξύ, το παιδί εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο και θυμάται πολύ καθαρά τον πατέρα του να χτυπάει την μητέρα του.

Ο 34χρονος την ώρα που αιμόφυρτη η πρώην σύζυγός του μεταφερόταν στο Νοσοκομείο από μια φίλη της, κατέθεσε μήνυση εναντίον της για εξύβριση.

Το ιστορικό

Ο πασίγνωστος αθλητής ήταν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο σπίτι των γονιών του στον Βόλο και η πρώην σύζυγός του συνοδευόμενη από μια φίλη της, πήγε στις 9.30 μ.μ στα πεθερικά της με τα οποία μένουν δίπλα, για να πάρει το παιδί. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την δικηγόρο της 30χρονης γυναίκας, εκείνος άρχισε να την βιντεοσκοπεί με το κινητό . Βιντεοσκοπούσε τόσο την ίδια όσο και το παιδί, για να αποδείξει πως δεν ήθελε το 4χρονο να ακολουθήσει την μητέρα του. Εκείνη, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες στο Αυτόφωρο, πήγε να του αρπάξει το κινητό από το χέρι και τότε την χτύπησε. Με κουτουλιά της έσπασε την μύτη .

Σοκαρισμένοι και οι γονείς του, σύμφωνα πάντα με την νομική εκπρόσωπο της 30χρονης, τον ρώτησαν εμβρόντητοι… τι έκανες για να απαντήσει εκείνος. «Έπεσε, τι δεν καταλαβαίνετε». Η νεαρή γυναίκα δεν κάλεσε αστυνομία ή ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με το αυτοκίνητο της φίλης της. Μέχρι να φτάσει στο Νοσοκομείο ο σύζυγός της είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της και μόλις έλαβε τις πρώτες βοήθειες πήγε η μητέρα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.

Αμέσως κινήθηκε η αυτεπάγγελτη διαδικασία και ο 34χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βία, όπως συνελήφθη και η ίδια. Η 30χρονη εμφανίστηκε την Παρασκευή το μεσημέρι στο Αυτόφωρο με τα ρούχα της γεμάτα αίματα από το χτύπημα που της έσπασε την μύτη καθώς δεν είχε αλλάξει ρουχισμό στο τμήμα όπου κρατήθηκε μετά την μήνυση, ενώ φορούσε κολάρο.

Πηγή: gegonota.news

