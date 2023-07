Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 37χρονος

Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται μετά από επίθεση που δέχτηκε στον Λαγανά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Επίθεση δέχτηκε ένας 27χρονος απ΄΄ο το Αγρίνιο στον Λαγανά Ζακύνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, δέχθηκε επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμού του και μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Η Παναγία Βοήθεια».

Ο 37χρονος που εργάζεται στο νησί της Ζακύνθου αποφάσισε το βράδυ της περασμένης Κυριακής προς Δευτέρα να πάει στον Λαγανά για να διασκεδάσει. Μάλιστα είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή του σε φίλο του ο οποίος φαίνεται να τον είχε αποτρέψει από κάτι τέτοιο. Χωρίς κανείς να γνωρίζει τι μεσολάβησε, ο 37χρονος βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας με σοβαρά τραύματα μετά από ξυλοδαρμό.

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αρχικά η εικόνα του δεν ήταν ανησυχητική και για 2 ημέρες έκανε έναν κύκλο εξετάσεων σε ιδιωτική κλινική του νησιού μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης, όταν πλέον η εικόνα του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί στο Ρίο. Έκτοτε νοσηλεύεται με την κατάστασή του να έχει ξεφύγει από την φάση της κρισιμότητας αλλά με κενά στην αντίληψή του και με πιθανότατα μεγάλη ζημιά από χτύπημα στην καρωτίδα.

Οι γιατροί λένε ότι η κατάστασή του δίνει κάποια αισιοδοξία για ανάκαμψη όμως μπορούν μόνο να περιμένουν.

Αναμένουν την κατάθεσή του οι αστυνομικοί

Καθώς δεν υπάρχει κάποιος αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, οι Αρχές, αναμένουν την κατάσταση του θύματος να βελτιωθεί για να μπορέσει να καταθέσει τι συνέβη, καθώς παρά το ανθρωποκυνηγητό, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο δράστης. Επιπλέον έχει υπάρξει γενικευμένη άρση απορρήτου των συνομιλιών γύρω από το σημείο που βρέθηκε χτυπημένος ο 37χρονος ενώ έχουν ερευνηθεί όλες οι διαθέσιμες κάμερες στην περιοχή.

Πηγή: sinidisi.gr