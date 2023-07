Λάρισα

Λάρισα: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα (εικόνες)

Ακόμη μία φονική παράσυρση αυτή τη φορά στην Λάρισα. Πώς έγινε το μοιραίο συμβάν.

Νέα τραγωδία στη Λάρισα με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 1.30 το μεσημέρι της Τρίτης στη συνοικία της Νεάπολης.

Όχημα παρέσυρε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr μια 41χρονη γυναίκα. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε έξω από το 6ο Λύκειο, μπροστά από πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διερευνά το πως έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα τη γυναίκα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όμως δυστυχώς υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

