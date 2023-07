Τροχαίο - Φθιώτιδα: Κοπάδι με αγριογούρουνα του έκλεισαν το δρόμο - Εκσφενδονίστηκε μέτρα μακριά (εικόνες)

Φθιώτιδα

Διαλύθηκε η μηχανή που οδηγούσε ο 37χρονος και τον έσωσε το κράνος από τη σύγκρουση με το τεράστιο ζώο που του έκλεισε το δρόμο. Το ζώο σκοτώθηκε ακαριαία

Ένας νέος άνθρωπος 37 ετών τραυματίστηκε μετά από τροχαίο με μηχανή, εξαιτίας αγριογούρουνου, το πρωί της Τρίτης (11/7) στον επαρχιακό δρόμο Αταλάντης - Κυπαρισσίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 37χρονος πήγαινε λίγο πριν τις 8 στη δουλειά του, όταν ένα κοπάδι από αγριογούρουνα του έκλεισαν το δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο ένα από αυτά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να εκσφενδονιστεί πολλά μέτρα στον αέρα και μακριά από το σημείο και να τραυματιστεί σε όλο του το σώμα από την πτώση. Ευτυχώς φορούσε κράνος και γλύτωσε τα πολύ χειρότερα, ωστόσο η μηχανή καταστράφηκε, ενώ το ζώο σκοτώθηκε επί τόπου.

Το μέγεθος του αγριογούρουνου που του έκοψε το δρόμο, πραγματικά σοκάρει όπως φαίνεται και από το τεράστιο πέλμα του! Ο 37χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

O πρόεδροw του Κυνηγετικού Συλλόγου Αταλάντης Δημήτρη Καρατράντο, διαβεβαίωσε ότι από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου αναλαμβάνουν δράση οι ομάδες δίωξης για τον περιορισμό του πληθυσμού των αγριογούρουνων και την απομάκρυνσή τους από κατοικημένες περιοχές. «Σε συνεννόηση με το Δασαρχείο Αταλάντης άμεσα ξεκινούν 11 ομάδες με 120 μέλη - κυνηγούς οι οποίοι θα αναλάβουν υπεύθυνα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον νόμο, τη δίωξη των αγριογούρουνων από περιοχές της Λοκρίδας».

Όπως έχει καταγράψει το LamiaReport.gr και επιβεβαιώνει ο κ. Καρατράντος, τα ατυχήματα με τα άγρια αυτά ζώα, είναι δεκάδες από την Αταλάντη μέχρι και την Αρκίτσα.

