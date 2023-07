Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά στο ύψος του Ευαγγελισμού (βίντεο)

Προληπτικά έγινε διακοπή της κυκλοφορίας για να επιχειρήσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής

Φωτιά η οποία ελέγχθηκε άμεσα από την πυροσβεστική προκλήθηκε από φορτηγό στην Εθνική οδό στο ύψος του Ευαγγελισμού.

Προληπτικά έγινε διακοπή της κυκλοφορίας για να επιχειρήσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, έχουν δημιουργηθεί «ουρές» αυτοκινήτων πριν τα διόδια Μακρυχωρίου.

