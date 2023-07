Χανιά

Χανιά: Σκοτώθηκε φτιάχνοντας το περιβόλι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για άνδρα που έπεσε από μεγάλο ύψος, ενώ φρόντισε τον κηπάκο του.

-

Νεκρός ο 80χρονος άνδρας ο οποίος έπεσε από ύψος σε ταράτσα σπιτιού στην περιοχή Καμπανού στα Χανιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 80χρονος είχε ένα περβολάκι στο οποίο βρέθηκε για να το φροντίσει και άγνωστο πώς, βρέθηκε στο κενό και κατέληξε σε ταράτσα σπιτιού.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης και αμέσως σήμανε συναγερμός, με το ΕΚΑΒ, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να σπεύδουν στο σημείο.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τουρίστα επειδή μίλησε με την κοπέλα του

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για 8η φορά

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου