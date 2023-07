Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: αγνοούμενος εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση άνδρα στην Κεφαλονιά. Που είχαν εντοπιστεί τα προσωπικά του αντικείμενα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 53χρονος στην Κεφαλονιά, ο οποίος αγνοούνταν. Ο άνδρας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με όχημα του ΕΚΑΒ και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Όπως αναφέρει η Λιμενική Αρχή Σάμης, την Τρίτη (11/7) ενημερώθηκε για αγνοούμενο 53χρονο άνδρα τα προσωπικά αντικείμενα του οποίου βρέθηκαν σε βραχώδη παραλία περιοχής «ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΓΥΡΟΥ» Αγίας Ευφημίας Κεφαλληνίας.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ξεκίνησαν έρευνες από τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , ιδιωτικά σκάφη στα οποία επέβαιναν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, καθώς και από στεριά με τη συνδρομή στελεχών του Α.Τ. Σάμης και της Εθελοντικής Ομάδας Ερισσού Κεφαλληνίας.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από τη Λιμενική Αρχή Σάμης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομής.

