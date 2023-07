Ζάκυνθος: Άγριος ξυλοδαρμός τουρίστα από μπράβους (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο με τον βίαιο ξυλοδαρμό Βρετανού τουρίστα στη Ζάκυνθο. Τι ισχυρίστηκαν οι επιτιθέμενοι.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό Βρετανού τουρίστας από μπράβους, σε νυχτερινό μαγαζί στον Λαγανά, στη Ζάκυνθο.

Οι εικόνες που έχουν γίνει viral καταγράφηκαν την περασμένη Παρασκευή.

Ο άνδρας που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό αναγνώρισε έναν από τους μπράβους, σερβικής καταγωγής, ο οποίος και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, εξετάστηκε από τον εισαγγελέα Ζακύνθου και έλαβε τακτική δικάσιμο. Εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο κλαμπ ισχυρίζονται πως ο Βρετανός τουρίστας χτύπησε μια 19χρονη κοπέλα και της επιτέθηκε και με μπουκάλι, γι’ αυτό και επενέβησαν.

Τα συγκεκριμένα άτομα δε για να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους, έχουν αναρτήσει και φωτογραφίες της, άσχημα, χτυπημένης κοπέλας στα social media.

CHERRY BAY ZANTE BOUNCERS!

EVERYONE BE WARNED AND SHARE!

These grown men need to be held accountable for this abuse…@BBCNews @BBCBreaking @TheSun @guardian @thetimes @DailyMirror @MailOnline pic.twitter.com/470molmZvH