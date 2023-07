Λάρισα

Λάρισα: Για κακούργημα κατηγορείται ο μεθυσμένος οδηγός που σκότωσε 41χρονη

Ο ηλικιωμένος άνδρας, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή

Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα απήγγειλε ο εισαγγελέας στον 76χρονο οδηγό του αγροτικού αυτοκινήτου, που χθες το μεσημέρι, ενώ οδηγούσε μεθυσμένος, παρέσυρε 41χρονη πεζή μητέρα στη Νεάπολη Λάρισας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο 76χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της γυναίκας.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 76χρονος είναι συντετριμμένος, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν μπορεί να πιστέψει πώς συνέβη. Εκφράζει την οδύνη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος.

