Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Ζευγάρι πιάστηκε στα χέρια στη μέση του δρόμου

Ο καυγάς ξεκίνησε στη μέση του δρόμου και δεν άργησε να πάρει άσχημη τροπή

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ζευγάρι στο Βόλο, καθώς το βράδυ της Τρίτης 11/7 καυγάδισαν άγρια και κατέληξαν να πιάνονται στα χέρια, με την 55χρονη να κατηγορεί τον σύντροφό της ότι την τράβηξε από τα μαλλιά.

Μετά τον καυγά, οι δύο σύντροφοι υπέβαλλαν μήνυση ο ένας σε βάρος του άλλου, ενώ χθες θα οδηγούνταν στο αυτόφωρο, αλλά ζήτησαν και τους δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν, με την εκδίκαση να αναβάλλεται για την Παρασκευή 14/7.

