Τροχαίο: Τρένο συγκρούστηκε με μηχανή (εικόνες)

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Επιχείρηση επεγκλωβισμού του οδηγού της.

Άλλο ένα ατύχημα με δίκυκλο και τρένο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε συμβάν λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι σε διάβαση κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής παραβίασε τις προστατευτικές μπάρες με αποτέλεσμα να υπάρξει σύγκρουση με το τρένο.

Ο οδηγός της μηχανής απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο έχει τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο "Παπανικολάου".

