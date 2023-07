Σέρρες

Τροχαίο – Σέρρες: Νεκρός σε μετωπική με φορτηγό (εικόνες)

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής ανασύρθηκε ο άτυχος άνδρας από το όχημά του.

Τραγικό τέλος βρήκε 39χρονος, υπήκοος Αλβανίας, σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, στην εθνική οδό Σερρών-Δράμας, στο ύψος της Νέας Ζίχνης.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, το ΙΧ που οδηγούσε ο 39χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό κινούταν στο αντίθετο ρεύμα.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή εικόνων: ΕΡΤ

