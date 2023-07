Αχαΐα

Πάτρα: Νοσηλευτής έσωσε γυναίκα από πνιγμό

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από τη θάλασσα, ενώ είχε την τύχη να βρίσκεται εκεί ένας νοσηλευτής.

Φύλακας άγγελος για 69χρονη γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από παραλία στις Δάφνες Πατρών, αποδείχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο νοσηλευτής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου "Ο Άγιος Ανδρέας", Αριστείδης Τερζής.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα από λουόμενους. Για καλή της τύχη εκεί βρισκόταν ο νοσηλευτής ο οποίος της έκανε ΚΑΡΠΑ και της παρείχε οξυγόνο με αποτέλεσμα η γυναίκα να επανέλθει!

Όλα πήγαν καλά, στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ και η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

