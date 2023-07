Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 28χρονο

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Νεκρός νεαρός άνδρας μετά από τροχαίο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

"Έσβησε" στην άσφαλτο ένας 28χρονος έπειτα από τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:00 στον ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου Χερσονήσου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Μια μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας δικυκλιστής να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο νεαρό άνδρα.

