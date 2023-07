Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο νησί.

-

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κεραμωτή Νάξου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν οικισμοί ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται σπίτια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κεραμωτή Νάξου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2023

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

πηγή: fb/ : Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ψαροταβέρνα στα Βόρεια Προάστια (βίντεο)

Καύσωνας “Cleon” - Κικίλιας: Τεράστιος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από αμέλεια αυτές τις ημέρες

Ασπαρτάμη: Το πόρισμα του ΠΟΥ για τη γλυκαντική ουσία