Φωτιά στο Πήλιο

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής για φωτιά στο Πήλιο.

Σύμφωνα με την ΠΥ, η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτια έχει οριοθετηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν επίγειες και ενάεριες δυνάμεις.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

