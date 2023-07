Χίος

Χίος: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας.

Πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ευρισκόμενο σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ακινητοποιημένη πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο, με ικανό αριθμό αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου ν. Χίου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας.

Η ανακοίνωση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ:

Οι δεκατρείς (13) αλλοδαποί (8 άνδρες και 5 γυναίκες) περισυνελέγησαν καλά στην υγεία τους από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Χίου.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Χίου, ενώ η ανωτέρω λέμβος καταστράφηκε.

