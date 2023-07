Λακωνία

Φωτιά στην Μάνη

Άλλη μία φωτιά στη χώρα μας μέσα σε λίγες ώρες. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Παρασκευής στην Γαρδενίτσα Μάνης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις.

