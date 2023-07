Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Δολοφονία σε βενζινάδικο: Παραδόθηκε ο δράστης

Ποιος είναι ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας και τι ισχυρίστηκε.

Παραδόθηκε το απόγευμα Παρασκευής στην ΕΛΑΣ ο δράστης για τη δολοφονία του 50χρονου Αλβανού που πυροβολήθηκε χθες το μεσημέρι έξω από βενζινάδικο στην περιοχή της Ανάληψης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν 45χρονο υπήκοο Αλβανίας, πατέρα τριών παιδιών, ο οποίος παραδόθηκε συνοδεία του δικηγόρου του, Θανάση Αλεξόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, ο άνδρας φαίνεται να υποστήριξε πως είχε μαλώσει άλλες δύο φορές με το θύμα, που ήταν, μάλιστα, και φίλος του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο λόγος του καβγά ήταν δανεικά χρήματα.

Πηγή: Voria.gr

