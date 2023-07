Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο: Δύσκολη νύχτα με ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις (εικόνες)

Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πάρο, τη Σύρο και την Αθήνα έσπευσαν στο νησί των Κυκλάδων, που από το μεσημέρι της Παρασκευής είναι αντιμέτωπο με πύρινο μέτωπο.

Σε εξέλιξη είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κεραμωτή Νάξου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και κινείται από την Κεραμωτή προς την Απείρανθο. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για απειλή του οικισμού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυθήκαν με οχήματα από Πάρο και Σύρο , ενώ έφτασε στο νησί και ένα πεζοπόρο τμήμα από την Αθήνα.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα , ενώ από αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

