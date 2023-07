Κυκλάδες

Φωτιά στην Νάξο: Ενισχύσεις με πυροσβέστες από Αθήνα και Σύρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδες πεζοπόρων τμημάτων μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νησί, ενώ ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν πυροσβέστες με οχήματα. Ξεκίνησαν ρίψεις τα εναέρια μέσα.

-

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ώστε να περιορίσουν την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από χθες το μεσημέρι στην Νάξο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά είναι σε εξέλιξη και συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση ωστόσο δεν κινδυνεύει κάποια κατοικημένη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί στο μέτωπο από Κεραμωτή προς Σίφωνες, νότια και λίγο δυτικά , το οποίο είναι πιο ενεργό, ενώ υπάρχουν πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες προς τα βόρεια και βορειανατολικά της Κεραμωτής, των οποίων γίνεται η κατάσβεσή τους από τα εναέρια μέσα προκειμένου να κλείσει αυτό το μέτωπο. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, Γιάννης Αρτοποιός, «δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε για το χωριό Μονή ούτε για την Απείρανθο.

Το μέτωπο που απασχολεί τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι αυτό που βρίσκεται νότια προς Σίφωνες και λίγο δυτικά».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυθήκαν το βράδυ της Παρασκευής με οχήματα από Πάρο και Σύρο , ενώ έφτασε στο νησί και ένα πεζοπόρο τμήμα από την Αθήνα.

Την νύχτα επιχειρούσαν 38 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Ενισχύσεις από αέρος και θαλάσσης

Σύμφωνα με πρωινή ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ενισχύονται περαιτέρω οι δυνάμεις στην πυρκαγιά της Νάξου, καθώς μεταβαίνουν αεροπορικώς στο νησί από την Αθήνα 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 33 πυροσβέστες, ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και από Σύρο 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 5 πυροσβέστες.

Επίσης, από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν ρίψεις νερού από αέρος 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Πηγή εικόνων: cyclades24.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Καυτό Σάββατο με τοπικές μπόρες

Ολυμπιακός: Ο Τανούλης έγινε “ερυθρόλευκος”

Λιμενικό: καταδίωξη διακινητή με πυροβολισμούς (εικόνες)