Θεσσαλονίκη - Δολοφονία: Στον Εισαγγελέα ο δράστης

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η ευκολία με την οποία αφαίρεσε την ζωή του φίλου του, μέρα μεσημέρι σε δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 45χρονος Αλβανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου συμπατριώτη του, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων, στην περιοχή της Ανάληψης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

0 45χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως, ένα 24ωρο μετά το έγκλημα, στην Αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του. Ο ίδιος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, φαίνεται να υποστήριξε ότι τον τελευταίο καιρό δεχόταν απειλές από το θύμα.

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω. Με απείλησε για τη ζωή μου και μου επιτέθηκε» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη σκηνή της δολοφονίας. Ο 45χρονος, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, κατά πληροφορίες, κατέθεσε ότι προμηθεύτηκε το όπλο - με το οποίο τέλεσε το έγκλημα - για λόγους προστασίας, εξαιτίας των απειλών που, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν.

Ως προς την αιτία του «εχθρικού κλίματος» που υπήρχε εις βάρος του, ο κατηγορούμενος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έκανε λόγο για κάποια οικονομική διαφορά που είχε με τον 50χρονο.

Αφού πυροβόλησε δύο φορές το θύμα του, απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του εγκλήματος και κινήθηκε προς την Χαλκιδική, μέσω της της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών. Κατά μήκος της διαδρομής πέταξε το όπλο, το οποίο, παρά τις έρευνες των αστυνομικών δεν έχει εντοπιστεί, ενώ άφησε το όχημα στην παραλία Καλύβες της Χαλκιδικής.

