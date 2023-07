Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – Τροχαίο: Φονική παράσυρση πεζού

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας, ενώ πέρναγε τον δρόμο. Τα πρώτα στοιχεία.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο ύψος του ΙΚΕΑ.

Ένας 79χρονος άντρας που κινείτο πεζός, εκτός διάβασης, παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. που κατευθυνόταν στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τα θανάσιμο τραυματισμό του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση Τροχαίας.

