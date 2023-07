Ηράκλειο

Κρήτη: Άνδρας εξαφανίστηκε σε φαράγγι

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για εντοπισμό του άνδρα, την εξαφάνιση του οποίου δήλωσε στις Αρχές η σύζυγος του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί επιχείρηση στην οποία συμμετέχει η αστυνομία, η πυροσβεστική αλλά και εθελοντές, για τον εντοπισμό άνδρα περίπου 60 ετών , ο οποίος είχε επισκεφθεί το φαράγγι των Χοχλακιών στην Σητεία.

Την εξαφάνιση του άνδρα που φέρεται να κατάγεται από την Ιταλία, δήλωσε η σύζυγός του και οι έρευνες ξεκίνησαν χθες το βράδυ.

Αργά τη νύχτα η επιχείρηση εντοπισμού σταμάτησε και οι δυνάμεις άρχισαν εκ νέου να αναζητούν τον άνδρα, από νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική πρόκειται για ένα φαράγγι με δυσκολίες για την επιχείρηση καθώς έχει αρκετά μονοπάτια, στα οποία γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί ο 60χρονος.

