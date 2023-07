Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο: Εντοπίστηκε ο υπαίτιος της πυρκαγιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά, από ποιον και τι συνέπειες αντιμετωπίζει.

-

Εντοπίστηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος ο υπαίτιος της φωτιάς της Νάξου.

Πρόκειται για έναν άνδρα 85 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών με καταγωγή από το νησί, είχε πάει για διακοπές και έκανε κάποιες χορτοκοπτικές εργασίες. Το μηχάνημα, μάλλον έβγαλε κάποιο σπινθήρα και ξεκίνησε η φωτιά.

Παρέδωσαν τα στοιχεία στον εισαγγελέα, αλλά επειδή είναι υπερήλικας δεν συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νότια Κορέα: Φονικές πλημμύρες - 8 νεκροί σε υπόγεια σήραγγα (εικόνες)

Δωδεκάνησα: Σε αργία ο ιερέας που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα!

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σπίρτζης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία