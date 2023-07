Κορινθία

Κόρινθος: σοβαρό τροχαίο με τραυματίες (εικόνες)

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα στην Κόρινθο. Στο νοσοκομειο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πέντε τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Κυριακής στο 6χλμ της επαρχιακής οδού Κιάτο-Σούλι-Γκούρα κοντά στο Σούλι.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, με αποτέλεσμα πέντε άτομα να τραυματιστούν, τα δυο εκ των οποίων σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Πηγή: korinthostv.gr

