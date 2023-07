Χανιά

Τροχαίο: Νεκρός 17χρονος με μηχανάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η τραγωδία πυο βύθισε στο πένθος όλη την περιοχή. Τραυματισμένος στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε άλλος ένας ανήλικος.

-

Την μάχη με την ζωή έχασε ένας 17χρονος ο οποίος ενεπλάκη σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή Τράχηλας, στην Κίσσαμο.

Ο 17χρονος άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο ανήλικος ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας όταν το δίκυκλο που επέβαινε συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες να τραυματιστεί σοβαρότατα στο κεφάλι.

Μαζί με τον 17χρονο στον δίκυκλο επέβαινε και ένας 14χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση

Τροχαίο στην Ναύπακτο: Θρήνος για την 19χρονη Ελένη (εικόνες)

Τρίκαλα: Δίδυμες παντρεύτηκαν την ίδια ημέρα (εικόνες)