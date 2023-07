Ηράκλειο

Κρήτη: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος στο φαράγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση για τον άνδρα, που χάθηκε σε φαράγγι, όπου έκανε πεζοπορία.

-

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο άνδρας που αναζητείτο από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, 15 Ιουλίου, στην περιοχή της Σητείας, συγκεκριμένα στο φαράγγι των Χοχλακιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε σε παραλιακό σημείο κοντά στο φαράγγι.

Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύζυγός του το απόγευμα του Σαββάτου, οπότε ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, από την αστυνομία, την πυροσβεστική αλλά και ομάδες εθελοντών.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Κοιλάδα του Θανάτου έγινε “αξιοθέατο” λόγω... καύσωνα! (εικόνες)

Ασπρόπυργος: Χαροπαλεύει σεκιουριτάς που χτυπήθηκε από ληστές (βίντεο)

Λευκάδα: 4χρονος κατάπιε δύο σφήκες - Με περιπολικό πήγε στο νοσοκομείο