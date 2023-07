Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στο Καπαρέλλι

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ριχτεί απο την πρώτη στιγμή στην μάχη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Καπαρέλλι Βοιωτίας, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δύο δύσκολα μέτωπα για τους πυροσβέστες, το ένα στον Κουβαρά Αττικής όπου έχει ζητηθεί εκκένωση οικισμών μεταξύ των οποίων το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα και η Ανάβυσσος και το άλλο στην περιοχή του Λουτρακίου στην Κορινθία, όπου δόθηκε εντολή προληπτικής εκκένωσης οικισμών και παιδικών κατασκηνώσεων.

Στο Καπαρέλλι Βοιωτίας οι φλόγες ξεπήδησαν σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της επιχεορούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Απο αέρος ρίψεις νερού κάνουν 6 αεροπλάνα και ελικόπτερα..

