Λευκάδα

Πόρτο Κατσίκι: θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Λευκάδα, με τον θάνατο μιας κοπέλας

-

Τροχαίο με “γουρούνα” στο Πόρτο Κατσίκι έγινε την Κυριακή (16.07) το μεσημέρι.

Στο μηχανοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα τα οποία αφού μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ Βασιλικής στη συνέχεια διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας.

Εκεί και λόγω της κρισιμότητας του ενός εκ των δύο ατόμων (τουρίστρια εξ Ουγγαρίας 22 ετών) και αφού έγινε διάγνωση ότι έχριζε άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης διακομίσθηκε στο Γ.Ν Πρέβεζας καθότι στη Λευκάδα δεν εφημέρευε ειδικός χειρουργός.

Στην Πρέβεζα και παρά το πολύωρο χειρουργείο που ακολούθησε η άτυχη κοπέλα δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Πηγή: ilefkada.gr