Αλεξανδρούπολη: νεκρός βρέθηκε λουόμενος σε παραλία

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στην παραλία Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, 84χρονος.

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών Π.Γ.Ν. Έβρου.

