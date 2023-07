Κορινθία

Φωτιά στο Λουτράκι - Γκιώνης: κάηκαν δεκάδες σπίτια (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης με τις διάσπαρτες εστίες φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας. Επιχειρούν εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Δραματικός ο απολογισμός.

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, στο Λουτράκι.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ αναμένεται να επιχειρήσουν άμεσα άλλα τέσσερα αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα, έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να επιχειρούν, ώστε μαζί με τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τις διάσπαρτες εστίες, να αντιμετωπίσουν αναζωπυρώσεις και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός στο Λουτράκι έγινε μεγάλη αναζωπύρωση στη διάρκεια της νύχτας, 1 χιλιόμετρο βόρεια από την Εθνική Οδό προς Άγιο Χαράλαμπο και εκεί είναι το ενεργό μέτωπο το πρωί της Τρίτης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", ο Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου ανέφερε πως η εικόνα σήμερα ειναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την Δευτέρα, ενώ σε ότι αφορά τις αναφορές για τις ζημιές είπε πως η ενημέρωση που έχει είναι πως έχουν καεί περισσότερα απο είκοσι σπίτια.

