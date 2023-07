Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στην Θεσσαλονίκη: νέα διορία στον δράστη για την απολογία

Νέα προθεσμία έλαβε ο 45χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου φίλου του, μπροστά σε βενζινάδικο.

Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε από την 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 45χρονος Αλβανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου συμπατριώτη του, έξω από βενζινάδικο, στην περιοχή της Ανάληψης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος μετήχθη το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου ήταν προγραμματισμένο να απολογηθεί σήμερα. Δια του συνηγόρου του ζήτησε νέα προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του και το αίτημά του έγινε δεκτό.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, όπως επίσης και για παράνομη οπλοκατοχή (για ένα μαχαίρι που βρέθηκε στο σπίτι του).

Το φονικό διαπράχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, ενώ ένα 24ωρο αργότερα ο 45χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του. Ο ίδιος, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, φαίνεται να υποστήριξε ότι τον τελευταίο καιρό δεχόταν απειλές από το θύμα, εξαιτίας οικονομικών διαφορών.

«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω. Με απείλησε για τη ζωή μου και μου επιτέθηκε» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, περιγράφοντας τη σκηνή της δολοφονίας. Ο 45χρονος, πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, κατά πληροφορίες, κατέθεσε ότι προμηθεύτηκε το όπλο - με το οποίο τέλεσε το έγκλημα - για λόγους προστασίας, εξαιτίας των απειλών που, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν.

Αφού πυροβόλησε δύο φορές τον 50χρονο, απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του εγκλήματος και κινήθηκε προς την Χαλκιδική, μέσω της της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών. Κατά μήκος της διαδρομής πέταξε το όπλο, ενώ άφησε το όχημα στην παραλία Καλύβες της Χαλκιδικής.

