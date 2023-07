Θεσσαλονίκη

Missing alert για εξαφάνιση 44χρονης

Τι αναφέρει "Το Χαμόγελου του Παιδιού" για την γυναίκα που αγνοείται. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση μιας 44χρονης από την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης .

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 16.07.2023, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης η Σιδέρη Χριστίνα, 44 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Σιδέρη Χριστίνας σήμερα, 18.07.2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι και υπάρχει φόβος για τη ζωή της.

Η Σιδέρη Χριστίνα έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

