Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τη χώρα μας, καθώς άλλη μια φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χρυσοκελλαριά, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, στην Μεσσηνία.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να προλάβουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χρυσοκελλαριά Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

