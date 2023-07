Λέσβος

Φωτιά στην Λέσβο

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχείρησαν επίγεια και από αέρος.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Λέσβο.

Άμεσα κινηρτοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και σύντομα κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε στο δρόμο που οδηγεί στην Πέτρα, σε μια περιοχή πυκνόφυτη, με ελιές, σκίνους και πεύκα.

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβεστικά οχήματα αλλά και οχήματα του δήμου καθώς επίσης και εθελοντές, ενώ ρίψεις νερού έγιναν και από 2 petzetel.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαφιώνας Λέσβου. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2023

