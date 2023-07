Λάρισα

Λάρισα: Φωτιά στον κόμβο Πλατυκάμπου - Καίγονται λεωφορεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Λάρισα. Έκλεισε η ΕΟ στον κόμβο του Πλατυκάμπου.

-

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, δίπλα στον κόμβο Πλατυκάμπου επί της Εθνικής Οδού στη Λάρισα.

Στο σημείο καίγονται σταθμευμένα λεωφορεία και υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας.

Αυξημένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούν να σταματήσουν την πυρκαγιά που λόγω του ανέμου κινείται με κατεύθυνση τα Φάρσαλα. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει κλείσει, ενώ η αστυνομία στον κόμβο Πλατυκάμπου εκτρέπει τα οχήματα από άλλη κατεύθυνση σε ακτίνα περίπου ενός χιλιομέτρου.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολύνεκρο δυστύχημα στην Έδεσσα - Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε φορτηγό

Φωτιές: Τι είναι ο καιρός “Hot-Dry-Windy” που σαρώνει την Ελλάδα

Δωδεκάνησα: Η εξήγηση του ιερέα που άλειψε με λάδι τα... γεννητικά όργανα τουρίστα