Φωτιά στην Ρόδο - Τραυματίστηκε πυροσβέστης (εικόνες)

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Ρόδο. Με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε πυροσβέστης.

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανάμεσα σε Απόλλωνα και Έμπωνα και με μέτωπο προς Λάερμα στην Ρόδο.

Στο σημείο έχει σπεύσει σχεδόν το σύνολο των δυνάμεων της πυροσβεστικής ενώ καθοδόν είναι δυνάμεις εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια και ο Δήμος Ρόδου είναι σε επιφυλακή και στέλνουν στην περιοχή υδροφόρες για ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών και 4 χωματουργικά για να δημιουργηθούν ζώνες για την αποκοπή της φωτιάς.

Η φωτιά καίει τώρα στην περιοχή Τσιαμάλη με κατεύθυνση προς το Φράγμα των Λαέρμων. Εκεί τώρα καίει χαμηλή βλάστηση και άκαυτα εδάφη αλλά με γρήγορο ρυθμό.

Ενας πυροσβέστης ένιωσε αδιαθεσία απο τους καπνούς και αναπνευστικό πρόβλημα και μεταφέρεται για πρώτες βοήθειες και είναι εκτός κινδύνου.

