Τροχαίο στην Έδεσσα: 16χρονος και 19χρονος ανάμεσα στους 5 νεκρούς (εικόνες)

Άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητο μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό της Έδεσσας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις άντρες, ηλικίας 55, 50, 47, 19 και 16 ετών, όλοι τους υπήκοοι Αλβανίας.

Σημειώνεται ότι ο πέμπτος νεκρός, που επίσης επέβαινε στο ΙΧ, ήταν άντρας και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

Υπενθυμίζεται η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τις έξι το απόγευμα, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι πέντε άτυχοι άνδρες συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Για την ανάσυρση των επιβαινόντων από το ΙΧ αυτοκίνητο χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ ο οδηγός της νταλίκας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Έδεσσας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες το αυτοκίνητο που επέβαιναν είχε πινακίδες κυκλοφορίας από την Αλβανία.

Το μοιραίο αυτοκίνητο καρφώθηκε κάτω από την νταλίκα και μεταμορφώθηκε σε άμορφη μάζα. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Το μπροστινό τμήμα του ΙΧ και η καμπίνα των επιβατών είχε στην κυριολεξία διαλυθεί. Τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν.

