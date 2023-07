Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Τραυματίες, εγκλωβισμοί και καταστροφές (εικόνες)

Μάχη σε πολλαπλα μέτωπα δίνουν εναέριες και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Εκκενώνονται χωριά. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

Στην εκκένωση των χωριών Ελεούσας, Σαλάκου, Διμυλιάς και του ορεινού όγκου του Προφήτη Ηλία, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Έλαφος, προχωρούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η κατάσταση με την φωτιά στη Ρόδο είναι ανεξέλεγκτη παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται και τις συνεχείς ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα.

«Η πιο δύσκολη ώρα είναι αυτή, απειλείται ένας μεγάλος ορεινός όγκος που έχει και τρεις οικισμούς κι ένα ξενοδοχείο. Αυτήν τη στιγμή επιχειρούσαν τα εναέρια, που ενισχύθηκαν με ακόμα δύο, συνολικά επτά εναέριά και ακόμα δύο είναι καθ’οδόν», είπε ο Γ. Χατζημάρκος, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Ερωτηθείς αν έχει ζητηθεί η συμβολή του Λιμενικού, απάντησε πως, «όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πόδι».

Τέλος, αναφορικά με τους ανέμους είπε πως, «αυτήν τη στιγμή είναι 4-5 μποφόρ αλλά αργότερα αναμένεται ενίσχυση».?

Με ανακοινώσεις τους, Αυτοδιοίκηση και εθελοντικές ομάδες κάνουν έκκληση να σπεύσουν να βοηθήσουν όσοι μπορούν για την αντιμετώπιση της φωτιάς και κυρίως αυτοί που διαθέτουν μηχανήματα. Άλλωστε, η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφέρει πως είναι σε διαδικασία επίταξης όλων των μηχανημάτων έργων καθώς και των υδροφόρων, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.

Επίσης, σε έκτακτη ανακοίνωσή της η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έκανε γνωστό ότι λόγω της πυρκαγιάς κλείνουν οι δρόμοι από Σάλακο σε Έμπωνα, από Απόλλωνα σε Έμπωνα και από Λάερμα προς Απόλλωνα.

Αυτήν την ώρα, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες και εθελοντές, οι οποίοι προσπαθούν να ανακόψουν το κύριο μέτωπο της φωτιάς που βρίσκεται μέσα σε δασική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της δύσκολης νύχτας που πέρασε υπήρξε και κίνδυνος εγκλωβισμού πεζοπόρου τμήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ροδιακής", περίπου στις 3 τα ξημερώματα σήμερα και ενω ολοι συνεχιζαν την ανιση μαχη με τις φλογες, ξαφγνικά οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν, οι άνεμοι ενισχύθηκαν με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν να εγκλωβιστούν 8 άτομα πεζοπόρου τμήματος, ευτυχώς όμως όλα πήγαν καλά.

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα μεταφέρθηκε χθες βράδυ ο πρώην κοινοτάρχης Απολλώνων και πρών αντιδήμαρχος του δ.σ. δήμου Καμείρου, κ. Βασίλης Πιπέρης ο οποίος τραυματίστηκε συμμετέχοντας στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό του.

Επίσης, ένας πυροσβέστης ένιωσε αδιαθεσία απο τους καπνούς και αναπνευστικό πρόβλημα και μεταφέρεται για πρώτες βοήθειες και είναι εκτός κινδύνου.

Ενημέρωση εκπροσώπου Τύπου ΠΣ : Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Λουτράκι - Δεν απειλεί, μέχρι στιγμής, κατοικημένες περιοχές η φωτιά στη Ρόδο

«Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας έδωσαν ολονύχτια μάχη και συνεχίζουν να επιχειρούν με ανανεωμένο προσωπικό σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από λίγο, σε έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε τη Δευτέρα 17/7 από τα Δερβενοχώρια, ο κ. Βαθρακογιάννης σημείωσε πως επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από το πρώτο φως της ημέρας έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, όπως είπε, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο, ο κ. Βαθρακογιάννης ανέφερε ότι εξελίσσεται πλέον στο κέντρο του νησιού, ανάμεσα στους οικισμούς Απόλλωνα και Λάερμα, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Όπως επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών συνδράμουν και δυνάμεις ξένων χωρών που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πολιτικής Προστασίας μέσω του προγράμματος προεγκατάστασης, αλλά και 4 αεροσκάφη που έφτασαν στην Ελλάδα χθες το απόγευμα από Ιταλία και Γαλλία.

Έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές από τον Εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος: https://t.co/4cYqNQoy51https://t.co/UB8ftdrXcz — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2023

«Για σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και του Βορείου Αιγαίου. Γενικότερα θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες αλλά και ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ. Παραμένουμε όλοι σε επιφυλακή, τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και οι δυνάμεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτικής Προστασίας», υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ο Μητσοτάκης

Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας θα μεταβεί στις 11:30 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών.

