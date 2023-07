Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 45χρονος

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 45χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε 50χρονο στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης μετά την απολογία του σε ανακριτή.

Αμίλητος και με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από το δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο 45χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία του 50χρονου φίλου του, σε πρατήριο βενζίνης της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δεχόταν απειλές από τον 50χρονο επειδή πίστευε ότι φλέρταρε την σύντροφό του.

Μάλιστα πριν από τη δολοφονία υποστηρίζει ότι είχε δεχθεί δύο φορές επίθεση από το θύμα.

Παράλληλα φέρεται να είπε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει πυροβόλησε κι έριξε δύο φορές στο έδαφος και μια στον αέρα.

Μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκε προσωρινά στη φυλακή.

