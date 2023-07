Χανιά

Χανιά: Νεκρό άλογο που έμεινε δεμένο και ατάιστο στον καύσωνα

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου που βρέθηκε νεκρό, δεμένο και ατάιστο.

Με την κατηγορία παραβάσεων του νόμου περί ζωοκτονίας συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ ημεδαπός σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε πώς ο συλληφθείς , διατηρούσε ζώο συντροφιάς (άλογο), σε μη κατάλληλες συνθήκες ευζωίας με συνέπεια το θάνατο του.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Ο 29χρονος ιδιοκτήτης του αλόγου του είχε δέσει σε αγροτική περιοχή, όπου το είχε αφήσει για μέρες ατάιστο, σε θερμοκρασίες καύσωνα. Φιλόζωοι έκαναν καταγγελία και μετά από αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε η κατάσταση.

Ο νεαρός συλληφθείς παραδέχθηκε πως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είχε μέρες να ταΐσει το άλογο.

