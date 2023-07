Δωδεκανήσα

Ασέλγεια: Καταγγελία 8χρονης για τον παππού της

Νέα υπόθεση ασέλγειας κατά ανηλίκου από άτομο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Kαι νέα δικογραφία σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου σε βάρος ενός 47χρονου Αλβανού μετά από καταγγελία των παππούδων δύο ανήλικων παιδιών για αρπαγή, στην οποία υπήρχαν υπόνοιες για την τέλεση του αδικήματος της ασέλγειας σε βάρος 8χρονου κοριτσιού.

Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ασέλγειας από τον 47χρονο σε βάρος του 8χρονου κοριτσιού.

Στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση στο ανήλικο κορίτσι προκειμένου να διαπιστωθεί η κλινική του εικόνα.

Ωστόσο, παρουσία παιδοψυχολόγου το παιδί αρνήθηκε την τέλεση οποιασδήποτε πράξης από τον 47χρονο.

Ο 47χρονος Αλβανός αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, με ομόφωνη απόφαση του τακτικού Ανακριτή και της Εισαγγελέως Υπηρεσίας, κατηγορούμενος για αρπαγή ανηλίκων κατά συρροή.

Την 13:45 ώρα της 31ης Μαΐου 2023 εμφανίστηκε στο ΑΤ Ιαλυσού η 72χρονη ημεδαπή γιαγιά των ανήλικων και ενεχείρισε έγκληση για αρπαγή ανηλίκου εις βάρος του 47χρονου.

Ισχυρίστηκε ότι ο 47χρονος στους τελευταίους δύο μήνες κρατά στην οικία του στην Κρεμαστή ένα 13χρονο αγόρι κι ένα 8χρονο κορίτσι για τα οποία δεν έχει κάποιο επίσημο έγγραφο κηδεμονίας, απομακρύνοντάς τους από τους νόμιμους κηδεμόνες τους κατά παράβαση διάταξης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

Οι παππούδες έχουν διοριστεί προσωρινά ειδικοί επίτροποι των δύο εγγονιών τους.

Στην μήνυσή τους διατείνονται ότι ο 47χρονος ενδέχεται να είναι ο πατέρας των δύο εγγονιών τους ισχυριζόμενοι ωστόσο ότι ουδέποτε τα αναγνώρισε, καθώς η εκλιπούσα κόρη τους είχε εκφράσει την απόλυτη άρνησή της για τη διαδικασία αυτή, γεγονός που έχει τη σημασία του.

Υποστηρίζουν ότι από το θάνατο της κόρης τους έως και πρόσφατα, διέμεναν όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένου και του 47χρονου, στο σπίτι που μίσθωνε η κόρη τους.

Πλην όμως, η συμβίωσή τους ήταν ιδιαίτερα προβληματική, αποκλειστικά διότι ο φερόμενος ως πατέρας των εγγονιών τους τα έχει απομακρύνει από κοντά τους και τα έχει στρέψει και εναντίον τους.

Ισχυρίζονται μάλιστα ότι περί τα μέσα Μαΐου, τους εκδίωξε από την κατοικία και έκτοτε, δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με τα εγγόνια τους, ούτε και πληροφόρηση για το πού και με ποιον διαμένουν, και αν παρακολουθούν τα μαθήματά τους στο σχολείο.

Ο ίδιος εξεταζόμενος τόνισε ότι είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών και δεν μπόρεσε να τα αναγνωρίσει διότι ο πατέρας της συντρόφου του δεν το επέτρεπε και την απειλούσε για να μη γίνει η αναγνώριση των παιδιών.

Ισχυρίζεται πως τα παιδιά διαμένουν στο σπίτι μαζί του στα τελευταία δώδεκα χρόνια και ότι στα τελευταία δεκαπέντε χρόνια διέμενε μαζί τους και η μητέρα της γυναίκας του.

Υποστηρίζει ότι έκανε προσπάθειες να είναι όλοι μαζί, αλλά στάθηκε αδύνατον..