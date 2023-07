Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: ανεξέλεγκτα μέτωπα, εκκενώσεις και κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται αναξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Ρόδο. Την εκκένωση αρχαιολογικού χώρου αποφάσισαν οι αρχές.

-

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Ρόδο, με τα μέτωπα να κατακαίνε ανεξέλεγκτα.

Ξεκίνησαν ξανά το μεσημέρι οι ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, οι οποίες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω του πυκνού καπνού που δυσχέραινε το έργο των πιλότων. Παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και στα τέσσερα μέτωπα της φωτιάς στο νησί της Ρόδου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, έχει ανοίξει αρκετά το μέτωπο της φωτιάς από Έμπωνα προς Σάλακοκαι κατεβαίνει νότια.

Εκεί συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις ενώ από αέρος επιχειρούν 3 τράκτορες, 1 Σινουκ, 1 Μ8, 2 Augusta bell 214 και καταφθάνουν 2 CL-415, που ενισχύουν την προσπάθεια.

Επιπρόσθετα αποστέλλονται 2 οχήματα από Κω και 5 από Πειραιά για την υποβοήθηση του έργου της κατάσβεσης από αύριο το πρωί. Έχει πέσει ο αέρας, η εικόνα είναι βελτιωμένη και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, λόγω της εξέλιξης της δασικής πυρκαγιάς στην κεντρική Ρόδο, προέβη σε προληπτική απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο της Καμείρου, σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023, έως το τέλος του ωραρίου λειτουργίας του χώρου (20:00)

Στον πυροσβεστικό σταθμό Απολλώνων συνεδριάζει αυτή την ώρα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς.

Σε ό,τι αφορά όσους εγκατέλειψαν τα χωριά Διμυλιά, Σάλακο, Ελεούσα λόγω της προληπτικής εκκένωσης, ο Δήμος γνωστοποίησε πως βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα κλιματιζόμενοι χώροι για τη φιλοξενία του κόσμου.

Πηγή εικόνων και βίντεο: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έως 44 βαθμούς η θερμοκρασία

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 45χρονος

Χανιά - Πτώμα στα σκουπίδια: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη - Ψάχνουν τα χέρια για ταυτοποίηση