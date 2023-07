Χανιά

Χανιά - Πτώμα σε σκουπίδια: θρίλερ με τον εντοπισμό και άλλων μελών (εικόνες)

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον εντοπισμό και άλλων μελών σε σακούλες σκουπιδιών στα Χανιά.

Σε θρίλερ εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες η υπόθεση εντοπισμού ανθρωπίνων μελών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην ΔΕΔΙΣΑ Χανίων που εντοπίστηκαν σε σακούλες σκουπιδιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη βρεθεί ένα κομμένο κεφάλι αλλά και τα πόδια και φαίνεται να ανήκουν σε έναν άνδρα ηλικίας 30 με 40 χρόνων πιθανότατα Ασιατικής καταγωγής. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αστυνομικοί εντόπισαν άλλη μία σακούλα που φαίνεται να περιείχαν τα σπλάχνα του πτώματος.

Το μεσημέρι της Τετάρτης εντοπίστηκε τμήμα του ισχίου του άτυχου άνδρα μαζί με ένα τμήμα της μέσης.

«Χθες το μεσημέρι μας ενημέρωσαν ότι είχαν βρει κάτι ευρήματα. Κατά τη διαδικασία της χειρονακτικής διαλογής – γιατί τα απορρίμματα περνάνε και από μηχανική και από χειρονακτική διαλογή – βρέθηκε ένα ανθρώπινο μέλος και συγκεκριμένα ένα κεφάλι.

Ειδοποιήθηκε κατευθείαν η ασφάλεια, το εγκληματολογικό και αποκλείστηκε ο χώρος με τις αρχές να ξεκινούν τις έρευνες. Διαπιστώθηκε ότι αυτό το κεφάλι ανήκει σε έναν άνδρα και είναι πρόσφατο καθώς όπως είπε ο ιατροδικαστής ανέφερε πως ο θάνατος του ανδρός επήλθε το αργότερο πριν δέκα μέρες.

Συνεχίστηκαν οι έρευνες και για το υπόλοιπο σώμα, αργά το βράδυ βρέθηκαν σε άλλες σακούλες τα πόδια από τα γόνατα και κάτω. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να βρεθεί και το υπόλοιπο σώμα», ανέφερε μιλώντας στο cretapost, ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Μιχάλης Τσουπάκης.

Σε σοκ οι εργαζόμενοι στην ΔΕΔΙΣΑ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται οι εργαζόμενοι που αντίκρισαν το μακάβριο εύρημα στις σακούλες σκουπιδιών.

«Στον χώρο του ιμάντα όπου γινόταν η διαλογή υπήρχαν τρεις εργαζόμενοι. Ένας από αυτούς πήρε την μαύρη σακούλα και την άνοιξε. Εκείνος αντίκρισε το κομμένο κεφάλι πρώτος και υπέστη σοκ. Στη συνέχεια και οι άλλοι δύο εργαζόμενοι είδαν το μακάβριο εύρημα και σοκαρίστηκαν. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία που έφτασε στην Μονάδα ενώ οι εργαζόμενοι λίγη ώρα αργότερα με δική μας προτροπή επέστρεψαν στο σπίτι τους για να ηρεμίσουν. Είμαστε δίπλα τους και θα τους στηρίξουμε σε ότι χρειαστούν ενώ είπαμε να απέχουν από τη δουλειά για όσο χρειαστεί προκειμένου να επανέλθουν», τόνισε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ, Κώστας Πατεράκης.

